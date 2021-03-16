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Общество

Михаил Ведерников наградил сотрудников МЧС за помощь в устранении последствий непогоды

16 марта 2021 года, 13:58

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников наградил сотрудников Главного регионального управления МЧС России за помощь в устранении последствий непогоды в начале года.

Михаил Ведерников наградил сотрудников МЧС за помощь в устранении последствий непогоды

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, торжественная церемония состоялась 16 марта. Михаил Ведерников лично поблагодарил спасателей за высокий профессионализм и ответственность в борьбе с непогодой. Он напомнил, что специалисты помогали в ликвидации последствий сразу трех неблагоприятных погодных явлений: циклона «Грета», ледяного дождя и снежного циклона.

«Сотрудники регионального управления МЧС справились со всеми вызовами. Никакая помощь и поддержка из других регионов и федерального центра не потребовалась. Это говорит о вашем высочайшем профессионализме, готовности работать в режиме, когда требуется максимальная самоотдача, чтобы в короткие сроки решить все возникшие проблемы», — сказал Михаил Ведерников.

Особую благодарность он выразил в руководству МЧС России, которое также способствовало оснащению управления. «Такая помощь для нас всех очень важна», — заметил глава региона.

Михаил Ведерников наградил сотрудников МЧС за помощь в устранении последствий непогоды

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Почетной грамотой губернатора Михаил Ведерников наградил начальника управления гражданской защиты, замначальника Главного управления Андрея Бардинова. Ряд сотрудников также получили благодарственные письма администрации региона.

Начальник Главного управления МЧС России по Псковской области генерал-майор внутренней службы Валерий Филимонов, в свою очередь, поблагодарил губернатора за высокую оценку и поддержку ведомства. 


 

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