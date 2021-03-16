Михаил Ведерников наградил сотрудников МЧС за помощь в устранении последствий непогоды

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников наградил сотрудников Главного регионального управления МЧС России за помощь в устранении последствий непогоды в начале года.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, торжественная церемония состоялась 16 марта. Михаил Ведерников лично поблагодарил спасателей за высокий профессионализм и ответственность в борьбе с непогодой. Он напомнил, что специалисты помогали в ликвидации последствий сразу трех неблагоприятных погодных явлений: циклона «Грета», ледяного дождя и снежного циклона.

«Сотрудники регионального управления МЧС справились со всеми вызовами. Никакая помощь и поддержка из других регионов и федерального центра не потребовалась. Это говорит о вашем высочайшем профессионализме, готовности работать в режиме, когда требуется максимальная самоотдача, чтобы в короткие сроки решить все возникшие проблемы», — сказал Михаил Ведерников.

Особую благодарность он выразил в руководству МЧС России, которое также способствовало оснащению управления. «Такая помощь для нас всех очень важна», — заметил глава региона.