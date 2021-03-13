В городе он посетил спорткомплекс «Стрелец», где пообщался с детьми, тренерами и спортсменами, а также провел мастер-класс, фотосессию и автограф-сессию.

В Псковской области с рабочим визитом находится Николай Валуев. Как сообщает Великолукская телерадиокомпания, свой визит он начал с Великих Лук.

В ходе пресс-конференции Николай Валуев рассказал, с чего начинал свою карьеру в боксе, с какими трудностями сталкивался и как их преодолевал, сообщает газета «Великолукская правда. Новости»

Далее депутат Государственной Думы отправится в псковский Центр единоборств, где проведёт мастер-класс с юными боксёрами. Также в рамках рабочего визита Николай Валуев посетит администрацию Псковской области, где встретится с губернатором Михаилом Ведерниковым.