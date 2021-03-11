Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Соцзащита

Выплаты на детей от 3 до 7 лет будут рассчитываться более адресно

11 марта 2021 года, 18:17

С 2022 года выплаты на детей от 3 до 7 лет будут производиться более адресно, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области. Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин.

Как уточнили в комитете по социальной защите населения Псковской области, выплаты будут рассчитываться на основе комплексной оценки нуждаемости, которая будет включать размер доходов и имущественную обеспеченность семей. В целом, выплаты нуждающимся в социальной поддержке семьям будут варьироваться и составлять 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на детей.

Оформить соцпомощь можно будет всего одним заявлением. Его необходимо подать в электронном виде на сайте Госсуслуг или в учреждениях социальной защиты. После 1 апреля к этой системе присоединится и МФЦ.

Выплату на детей в новом размере граждане начнут получать с января 2022 года.

На 1 марта в Псковской области пособие выплачивалось на 20 тыс. 977 детей в возрасте с 3 до 7 лет. Общий годовой объем средств на эти цели составляет 1,2 миллиарда рублей. 99% от этой суммы выделены из федерального бюджета.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Мартовский репертуар псковского драмтеатра изменился в связи с самоизоляцией актеров
Сосулька упала на голову школьнику в Пскове
На улице Николая Васильева в Пскове сняли незаконную рекламу
Пскович предстанет перед судом за незаконное хранение гранаты
В Великолукском доме-интернате для престарелых произошло самоубийство
Встреча воздухоплавателей пройдет в Великих Луках с 11 по 17 июня
Авокадо и капусту рекомендует псковский диетолог для восполнения витаминов
«Псковконцерт» выиграл грант Министерства культуры России
Силуэт Валентина Курбатова появился на стене в псковском драмтеатре

Комментарии

Авторизация
No comments
Студентка, медик и любитель котиков

Общество / Знай наших!
11 марта 11:45

Студентка, медик и любитель котиков

До чего псковичку довела любовь к животным
«Команда 08.03»

Общество
8 марта 19:33

«Команда 08.03»

В районах Псковской области состоялась «цветочная революция»
Чем опасна папиллома?

Общество / Здоровье
9 марта 09:52

Чем опасна папиллома?

Почему стоит обратить внимание на проблемы с кожей