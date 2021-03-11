Выплаты на детей от 3 до 7 лет будут рассчитываться более адресно

С 2022 года выплаты на детей от 3 до 7 лет будут производиться более адресно, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области. Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин.

Как уточнили в комитете по социальной защите населения Псковской области, выплаты будут рассчитываться на основе комплексной оценки нуждаемости, которая будет включать размер доходов и имущественную обеспеченность семей. В целом, выплаты нуждающимся в социальной поддержке семьям будут варьироваться и составлять 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на детей.

Оформить соцпомощь можно будет всего одним заявлением. Его необходимо подать в электронном виде на сайте Госсуслуг или в учреждениях социальной защиты. После 1 апреля к этой системе присоединится и МФЦ.

Выплату на детей в новом размере граждане начнут получать с января 2022 года.

На 1 марта в Псковской области пособие выплачивалось на 20 тыс. 977 детей в возрасте с 3 до 7 лет. Общий годовой объем средств на эти цели составляет 1,2 миллиарда рублей. 99% от этой суммы выделены из федерального бюджета.