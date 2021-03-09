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Общество

Сильный снег ожидается в Пскове ночью 10 марта

9 марта 2021 года, 16:27

Сильный снег пройдет в Пскове и Псковской области ночью 10 марта, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального управления МЧС России со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Сильный снег ожидается в Пскове ночью 10 марта

Специалисты призывают псковичей воздержаться от поездок на личном транспорте. Машину МЧС рекомендует оставить подальше от деревьев или в гараже. 

Пешеходам следует обходить стороной шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей, деревья и разнообразные сооружения повышенного риска.

Возможно нарушение энергоснабжения. В случае ЧС необходимо звонить в службу спасения по телефону «01», «112» или «101».

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