Сильный снег ожидается в Пскове ночью 10 марта

Сильный снег пройдет в Пскове и Псковской области ночью 10 марта, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального управления МЧС России со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Специалисты призывают псковичей воздержаться от поездок на личном транспорте. Машину МЧС рекомендует оставить подальше от деревьев или в гараже.

Пешеходам следует обходить стороной шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей, деревья и разнообразные сооружения повышенного риска.

Возможно нарушение энергоснабжения. В случае ЧС необходимо звонить в службу спасения по телефону «01», «112» или «101».