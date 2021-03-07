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Общество

Прощание с Валентином Курбатовым пройдет в храме Анастасии Узорешительницы в Пскове

7 марта 2021 года, 18:34

Прощание с Валентином Курбатовым пройдет в храме святой великомученицы Анастасии Узорешительницы в Пскове, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе комитета по культуре Псковской области.

Прощание с Валентином Курбатовым пройдет в храме Анастасии Узорешительницы в Пскове

8 марта гроб выставят в храме по адресу Октябрьский проспект, 9. Проститься с усопшим можно будет 8 марта с 13:00 до 19:00 и 9 марта с 9:00 до 19:00.

Отпевание Валентина Курбатова состоится в этом же храме 10 марта в 10:00.

Похоронят его на Орлецовском кладбище, рядом с могилой его матери.

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