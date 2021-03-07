Прощание с Валентином Курбатовым пройдет в храме Анастасии Узорешительницы в Пскове

Прощание с Валентином Курбатовым пройдет в храме святой великомученицы Анастасии Узорешительницы в Пскове, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе комитета по культуре Псковской области.

8 марта гроб выставят в храме по адресу Октябрьский проспект, 9. Проститься с усопшим можно будет 8 марта с 13:00 до 19:00 и 9 марта с 9:00 до 19:00.

Отпевание Валентина Курбатова состоится в этом же храме 10 марта в 10:00.

Похоронят его на Орлецовском кладбище, рядом с могилой его матери.