Еще три пункта вакцинации от коронавируса откроются в Псковской области в ближайшее время, сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе оперштаба по борьбе с коронавирусом 3 марта, передает «Псковская правда».

По словам главы региона, морозильное оборудование закуплено для последних 4 районов. Так, в Плюссе вакцинация уже стартовала. В Усвятах прививочный пункт заработает в 4 марта, а в Пустошке и Красногородске - на следующей неделе.

Михаил Ведерников отметил, что Псковская область находится в зелёной зоне: из 100% поставленной вакцины реализованы 75%. «Тем не менее, мы должны поддерживать темпы вакцинации на высоком уровне и делать это нужно ещё не один месяц», - подчеркнул губернатор. Он процитировал федеральных экспертов, которые считают, что в России при активной вакцинации коллективный иммунитет может быть сформирован уже к концу лета.

Председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко добавила, что на сегодняшний день почти 7 тысяч человек полностью прошли вакцинацию от COVID-19 в Псковской области. Еще 17 тыс. 507 жителей региона получили первый компонент вакцины.

Также она отметила, что на выходных планируется открыть пункты вакцинации от COVID-19 в крупных торговых центрах.