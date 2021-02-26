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Общество / Здоровье

Пункты вакцинации от коронавируса планируется открыть в псковских торговых центрах

26 февраля 2021 года, 21:18

В крупных торговых центрах Псковской области планируется открыть пункты вакцинации от коронавируса. Об этом заявила председатель Комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в ходе совещания губернатора Михаила Ведерникова с руководителями крупных торговых центров и транспортных организаций 26 февраля, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Марина Гаращенко отметила, что несколько торговых центров уже выразили готовность развернуть площадки для вакцинации. Губернатор призвал руководство и других площадок присоединится к этой работе.

Также председатель профильного комитета проинформировала, что вакцина поступает в регион достаточно активно, а прививаться уже начали 15,5 тыс. жителей Псковской области.

Михаил Ведерников подчеркнул, что по этому показателю регион находится в «зелёной зоне».

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