Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Годовщину освобождения от фашистских захватчиков отмечают несколько районов Псковской области

24 февраля 2021 года, 12:57

77-ую годовщину освобождения от фашистских захватчиков отмечают несколько районов Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Так, с 23 по 28 февраля 1944 года в ходе Ленинградско-Новгородской операции были освобождены Стругокрасненский, Дновский, Дедовичский, Бежаницкий, Локнянский, Порховский и Новоржевский районы. «Жители ждали и изо всех сил приближали этот праздник долгие три года», - отметил Михаил Ведерников и добавил, что мы должны помнить и ценить подвиг этих людей.

Также глава региона поделился фотографиями псковского архива и Дновского музея, которые хорошо передают атмосферу тех лет. 

Годовщину освобождения от фашистских захватчиков отмечают несколько районов Псковской области

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова
Годовщину освобождения от фашистских захватчиков отмечают несколько районов Псковской области

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова
Годовщину освобождения от фашистских захватчиков отмечают несколько районов Псковской области

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова
Годовщину освобождения от фашистских захватчиков отмечают несколько районов Псковской области

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова
Годовщину освобождения от фашистских захватчиков отмечают несколько районов Псковской области

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова
Годовщину освобождения от фашистских захватчиков отмечают несколько районов Псковской области

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

«Поздравляю с годовщиной! Мы всегда должны помнить подвиг освободителей, ценить мир, который они завоевали, преумножать наследие, которое они сохранили», - написал Михаил Ведерников.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более 4 тысяч 200 пожаров ликвидировали в Псковской области в 2020 году
Тала Нещадимова рассказала, что вызвало ледяную крупу в Пскове
Почти 2 тысячи нарушений пресекла дорожная полиция Псковской области за неделю
Подъемник для инвалидов будет оборудован возле могилы Пушкина в Святогорском монастыре
63 новых случая СOVID-19 добавилось в Псковской области за сутки
77-ую годовщину освобождения от фашистов отметили Стругокрасненский и Дновский районы
Четырёх человек ищут на Чудском озере
«Поезд Победы» в Великих Луках посетили почти 3 тысяч человек
Ещё 54 человека заболели коронавирусом в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
Дышать не вредно

Общество / Здоровье
20 февраля 09:29

Дышать не вредно

Почему закладывает нос?
«Кручусь, как могу»

Общество
18 февраля 12:21

«Кручусь, как могу»

Тренер-энтузиаст из Красногородского района растит чемпионов в шести видах спорта
Повод стать лучше

Общество / Образование
18 февраля 10:56

Повод стать лучше

Как всероссийский конкурс окрылил псковского педагога