77-ую годовщину освобождения от фашистских захватчиков отмечают несколько районов Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Так, с 23 по 28 февраля 1944 года в ходе Ленинградско-Новгородской операции были освобождены Стругокрасненский, Дновский, Дедовичский, Бежаницкий, Локнянский, Порховский и Новоржевский районы. «Жители ждали и изо всех сил приближали этот праздник долгие три года», - отметил Михаил Ведерников и добавил, что мы должны помнить и ценить подвиг этих людей.

Также глава региона поделился фотографиями псковского архива и Дновского музея, которые хорошо передают атмосферу тех лет.