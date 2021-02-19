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Общество

4,5 тысячи тюльпанов вырастили к праздникам в Псковских интеграционных мастерских

19 февраля 2021 года, 16:08

4,5 тысячи тюльпанов вырастили к праздникам Производственно-интеграционные мастерские для инвалидов имени Вернера Петера Шмитца. «В этом году у нас всего два вида тюльпанов — жёлтые и красные», - рассказали «Псковской правде» в мастерских.

4,5 тысячи тюльпанов вырастили к праздникам в Псковских интеграционных мастерских

Фото из instagram интеграционных мастерских

Цветы уже продаются, стоят они 30 — 35 рублей в зависимости от высоты. «С магазинами в этом году мы не сотрудничаем, они говорят, что у нас дорого», - отметили в мастерских. Зато букеты к 23 февраля и 8 марта заказывают крупные предприятия. «Приезжают к нам и частные покупатели за цветами к дням рождения и другим праздникам», - поделились в мастерских.

4,5 тысячи тюльпанов вырастили к праздникам в Псковских интеграционных мастерских

Фото из instagram интеграционных мастерских

В прошлом году в интеграционных мастерских тюльпанов не было, поскольку пришли в негодность теплицы. Теперь их отремонтировали, что позволило возобновить выращивание цветов. Уже весной планируется закупить новые сортовые луковицы тюльпанов, чтобы высадить их осенью и получить цветы к концу февраля.

4,5 тысячи тюльпанов вырастили к праздникам в Псковских интеграционных мастерских

Фото из instagram интеграционных мастерских

К дачному сезону 2021 года в мастерских будут выращивать рассаду овощей и цветов, которые тоже смогут купить все желающие. Перец и баклажаны уже посеяли.

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