Псковская полиция предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных акциях

УМВД России по Псковской области предупреждает псковичей, что за призывы и участие в несанкционированных акциях предусмотрена ответственность в соответствии с законом. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным УМВД России, в сети Интернет, средствах массовой информации и социальных сетях распространились призывы к участию в несанкционированных акциях, которые пройдут 23 января. Полиция призывает псковичей не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов.

Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут немедленно пресекаться.

Правоохранительные органы будут реагировать на все правонарушения. Нарушители порядка будут привлечены к предусмотренной законом ответственности.