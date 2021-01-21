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Общество

На Чудском озере в Псковской области прошла ледовая разведка

21 января 2021 года, 15:35

На Чудском озере прошла ледовая разведка, пишет газета «Гдовская заря».

20 января сотрудники гдовского поискового спасательного отряда проверили лед в районе деревень Спицино, Сторожинец, Ветвенник, Береговая Лунёвщина, Устье и Синьковщина. По словам начальника поисково-спасательного отряда города Гдова Артура Абрамова, именно эти места пользуются наибольшей популярностью среди рыбаков.

На Чудском озере в Псковской области прошла ледовая разведка

При обследовании отряд обнаружил разрыв, уходящий вглубь озера. В настоящее время его можно наблюдать в районе от Синьковщины до Спицино в 6,5 км от берега. Ширина разрыва составляет 30-40 см, толщина льда здесь - 17 сантиметров.

Однако, на удалении до 10 километров лёд уже имеет толщину порядка 30 см.

Решение о снятии запрета на выход для зимней рыбалки примут после изучения результатов разведданных. 

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