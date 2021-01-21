На Чудском озере в Псковской области прошла ледовая разведка

20 января сотрудники гдовского поискового спасательного отряда проверили лед в районе деревень Спицино, Сторожинец, Ветвенник, Береговая Лунёвщина, Устье и Синьковщина. По словам начальника поисково-спасательного отряда города Гдова Артура Абрамова, именно эти места пользуются наибольшей популярностью среди рыбаков.

При обследовании отряд обнаружил разрыв, уходящий вглубь озера. В настоящее время его можно наблюдать в районе от Синьковщины до Спицино в 6,5 км от берега. Ширина разрыва составляет 30-40 см, толщина льда здесь - 17 сантиметров.

Однако, на удалении до 10 километров лёд уже имеет толщину порядка 30 см.

Решение о снятии запрета на выход для зимней рыбалки примут после изучения результатов разведданных.