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Общество / Здоровье

В Псковской области остаются активными 8 очагов коронавируса

12 января 2021 года, 10:35

По состоянию на 12 января, в Псковской области остаются активными 8 очагов коронавируса, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Среди действующих очагов находятся Порховский маслосырзавод, санаторий «Хилово», Первомайский психоневрологический интернат в Палкинском районе, Порховский РЭС Псковского филиала электросетевой компании, Дновский психоневрологический интернат, Святогорский мужской монастырь, Спасо-Елеазаровский женский монастырь и Павский дом-интернат для престарелых и инвалидов в Порховском районе.

Ранее с контроля Роспотребнадзора сняты два очага коронавируса: Псково-Печерский монастырь и администрация Порховского района. 

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