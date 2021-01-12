По состоянию на 12 января, в Псковской области остаются активными 8 очагов коронавируса, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Среди действующих очагов находятся Порховский маслосырзавод, санаторий «Хилово», Первомайский психоневрологический интернат в Палкинском районе, Порховский РЭС Псковского филиала электросетевой компании, Дновский психоневрологический интернат, Святогорский мужской монастырь, Спасо-Елеазаровский женский монастырь и Павский дом-интернат для престарелых и инвалидов в Порховском районе.

Ранее с контроля Роспотребнадзора сняты два очага коронавируса: Псково-Печерский монастырь и администрация Порховского района.