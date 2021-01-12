Два очага коронавируса сняты с контроля Роспотребнадзора в Псковской области

В Псковской области с контроля Роспотребнадзора сняты два очага коронавируса, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. В разряд неактивных перешли очаги в Псково-Печерском монастыре и администрации Порховского района.

Об очаге в монастыре стало известно 10 декабря. Там COVID-19 подтвердился у 12 человек.

Про очаг в порховской администрации Михаил Ведерников рассказал 19 декабря.

11 января в Псковской области выявили 245 ковидбольных. Общее число зараженных достигло 26 тыс. 284. При этом полностью поправились от коронавируса 13 тыс. 740 человек. В частности, за минувшие сутки выздоровели 135 пациентов.