Пять катков будут работать в Пскове

В Пскове будут работать пять катков, три из них уже функционируют, пишет газета «Комсомольская правда. Псков».

В частности, 11 января заработал каток на «Запсковье» (улица Труда, 40). Он будет работать в будние дни с 16:00 до 22:00, в выходные — с 12:00 до 22:00. Также с 12:00 до 22:00 можно покататься в развлекательном комплексе «Раздолье» (Ленинградское шоссе, 5а).

С 12 января можно будет посетить каток «Айсберг» в Корытово (улица Яна Райниса, 55): с 16:00 до 22:00 по будним дням и с 11:00 до 22:00 по выходным. В ближайшее время откроется каток на стадионе «747» (улица Яна Фабрициуса, 18), сейчас его ещё заливают. В будние дни этот каток будет работать с 17:00 до 22:00, в выходные — с 14:00 до 22:00.

После 15 января планируется открыть каток в Ледовом дворце Пскова (деревня Борисовичи).