Шесть человек заболели COVID-19 в Свято-Успенском Святогорском монастыре

Еще один очаг коронавируса зафиксирован в Свято-Успенском Святогорском монастыре в Пушкинских Горах, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области. Там COVID-19 заболели 6 человек.
Еще один очаг коронавируса зафиксирован в Свято-Успенском Святогорском монастыре в Пушкинских Горах, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области. Там COVID-19 заболели 6 человек.
В настоящее время в монастыре проводятся необходимые противоэпидемиологические мероприятия.
Ранее в Святогорском Свято-Успенском монастыре был объявлен карантин.