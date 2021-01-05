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Общество / Здоровье

Шесть человек заболели COVID-19 в Свято-Успенском Святогорском монастыре

5 января 2021 года, 09:39

Еще один очаг коронавируса зафиксирован в Свято-Успенском Святогорском монастыре в Пушкинских Горах, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области. Там COVID-19 заболели 6 человек.

Шесть человек заболели COVID-19 в Свято-Успенском Святогорском монастыре

Фото из группы «Пушкинский заповедник» во «Вконтакте»

В настоящее время в монастыре проводятся необходимые противоэпидемиологические мероприятия.

Ранее в Святогорском Свято-Успенском монастыре был объявлен карантин.

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