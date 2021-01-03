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Общество

С 3 января Святогорский Свято-Успенский монастырь закрыт на карантин

3 января 2021 года, 17:20

С 3 января Святогорский Свято-Успенский монастырь закрыт на карантин. Об этом сообщается в официальной группе государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» во «Вконтакте».

С 3 января Святогорский Свято-Успенский монастырь закрыт на карантин

Фото из группы «Пушкинский заповедник» во «Вконтакте»

В связи с этим приостановлено посещение некрополя Ганнибалов-Пушкиных.

«Приносим извинения за доставленные неудобства!» - говорится в сообщении.


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