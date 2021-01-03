С 3 января Святогорский Свято-Успенский монастырь закрыт на карантин. Об этом сообщается в официальной группе государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» во «Вконтакте».
С 3 января Святогорский Свято-Успенский монастырь закрыт на карантин. Об этом сообщается в официальной группе государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» во «Вконтакте».
В связи с этим приостановлено посещение некрополя Ганнибалов-Пушкиных.
«Приносим извинения за доставленные неудобства!» - говорится в сообщении.