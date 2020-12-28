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Общество

С 29 декабря в Псковской области потеплеет, а зима вернётся в январе

28 декабря 2020 года, 11:39

На новогодних праздниках Псковскую область ждет плюсовая температура, рассказала «Псковской правде» начальник псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

С 29 декабря в Псковской области потеплеет, а зима вернётся в январе

Фото Андрея Степанова

По ее словам, погода изменится уже 29 декабря. В регион вернутся мокрый снег и дождь. Температура воздуха на новогодних каникулах будет от 0 до 3 градусов тепла.

«Такая погода продержится до 3-4 января. Затем может вернуться кусочек зимы», - отметила Тала Нещадимова. 

Кроме того, ожидаются неблагоприятные явления в виде ледяного дождя и усиления ветра. По прогнозу синоптика, изменение погоды начнется с южных районов региона.

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