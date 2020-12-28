Ледяной дождь и гололед ожидаются в Псковской области во второй половине дня

Ледяной дождь, который прогнозируется в Псковской области 28 декабря, начнётся во второй половине дня, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

«28 декабря во второй половине дня и вечером, начиная с южных, юго-западных районов по Псковской области ожидается ледяной дождь, гололед, на дорогах гололедица», - говорится в сообщении Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Синоптики отметили, что неблагоприятные явления сохранятся до 29 декабря.

В связи с этим бригады энергетиков Псковского филиала «Россети Северо-Запад» работают в режиме повышенной готовности и круглосуточно. Как уточнили в пресс-службе организации, такой режим работы длится с 24 декабря.

27 декабря в ликвидации последствий снегопада были задействованы 86 единиц техники и 12 передвижных дизельных генераторов.

Специалисты «Россети Северо-Запад» напоминают псковичам, что приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе, чем на 8 метров запрещается.

Сообщить о повреждениях энергообъектов или отключении электроэнергии можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф.