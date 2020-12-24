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Общество / Здоровье

23 декабря в Псковской стало на 416 больных коронавирусом больше

24 декабря 2020 года, 09:58

За сутки 23 декабря в Псковской стало на 416 больных коронавирусом больше, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. С начала пандемии в регионе подтвердились 20 тыс. 895 случаев COVID-19.

«Это реальные цифры текущей эпидситуации, - отметил губернатор. - Высокая доля положительных результатов объясняется изменениями в работе ПЦР-лабораторий: сейчас тесты берутся исключительно у тех, у кого есть клинические проявления».

23 декабря в Псковской стало на 416 больных коронавирусом больше

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Больше всего заболевших за минувшие сутки прибавилось в Пскове (всего 7 тыс. 805) – 166 человек. 62 инфицированных выявили в Невельском районе (всего 817). В Великих Луках (всего 4 тыс. 183) заразились 38 человек, в Новоржевском районе (всего 183) – 33. 24 ковидбольных обнаружили в Псковском районе (всего 1 тыс. 739). 17 случаев коронавируса подтвердились в Островском районе (всего 1 тыс. 28), 14 – в Печорском (всего 425) и 12 – в Стругокрасненском (всего 198). У 10 человек диагностировали коронавирус в Гдовском районе (всего 206).

В остальных муниципалитетах региона подтвердилось менее 10 случаев. Ни одного ковидбольного не выявили в Новосокольническом, Пустошкинском и Усвятском районах.

258 человек поправились от коронавируса за минувшие сутки. Всего выздоровело 10 тыс. 295 человек. Количество умерших — 96 человек.

23 декабря провели 1 тыс. 704 исследования на коронавирус. Всего тестирование в Псковской области прошли 201 тыс. 823 человека.

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