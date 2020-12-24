Губернатор: «Пробки» в псковских ПЦР-лабораториях нет

«Пробки» в псковских ПЦР-лабораториях нет, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«После детального разбирательства могу сказать, что «пробки» в наших лабораториях сейчас нет. Благодаря новому оборудованию и чёткой организации работы, все исследования проводятся в рамках регламентированных сроков», - отметил глава региона.

При этом появилась большая доля положительных результатов. По словам Михаила Ведерникова, это связано с изменениями в работе ПЦР-лабораторий. Так, в рамках 35-го постановления Главного санитарного врача тесты сейчас берутся только при клинических проявлениях COVID-19.