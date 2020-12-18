За сутки в Псковской области добавилось 393 ковидбольных

За сутки в Псковской области стало на 393 больных коронавирусом больше. Об этом глава региона Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-аккаунте.

96 заболевших добавилось в Великих Луках (всего 3 тыс. 686) и 95 – в Пскове (всего 7 тыс. 24). 35 человек заболели в Невельском районе (всего 650). В Островском (всего 950) районе выявили 21 ковидбольного, в Псковском (всего 1 тыс. 556) – 20. У 18 человек диагностировали COVID-19 в Порховском районе (всего 499). 16 человек заразились в Печорском районе (всего 371) и 15 – в Новосокольническом (всего 316). В других муниципалитетах Псковской области выявили менее 10 случаев заражения коронавирусом.