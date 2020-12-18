В санатории «Хилово» COVID-19 заболели 11 сотрудников

Новый очаг коронавируса выявили в санатории «Хилово», сообщает официальный Telegram-канал Псковской области. В лечебно-профилактическом учреждении COVID-19 заболели 11 сотрудников.

В настоящее время в санатории проводятся противоэпидемиологические мероприятия.

По состоянию на 17 декабря активными остаются 8 очагов коронавируса: в Опочецком доме-интернате для престарелых и инвалидов, Болгатовском психоневрологическом интернате, хирургическом отделении Порховской межрайонной больницы, Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре, Новоржевской средней школе, в администрации Опочецкого района, на Порховском маслосырзаводе и в санатории «Хилово».