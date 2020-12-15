В Пскове проходят съемки передачи «Один день в городе» телеканала «Моя планета»

По словам Елены Курсовой, съёмки прошли в Свято-Троицком кафедральном соборе и Приказных палатах. «Мы очень благодарим настоятеля Троицкого собора Алексия, который пустил нас внутрь. С его благословения мы поснимали внутри собора, сняли иконостас», - отметила она.

Также гости посетили новую выставку «Собор церковного искусства Пскова» во Дворе Постникова. «Рекомендуем посетить», - сказала экскурсовод и добавила, что благодарна Псково-Изборскому объединенному музею-заповеднику за помощь в съемках.

На второй день съемочная группа отправилась в кузницу. Псковский кузнец Дмитрий объяснил, почему псковичей называют скобарями и какое отношение к этому имеют кузнецы. Для наглядности он выковал настоящую скобу. «Ведущая Диана также попробовала себя в роли кузнеца», - поделилась Елена Курасова.