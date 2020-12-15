В Пскове проходят съемки передачи «Один день в городе» телеканала «Моя планета»

По словам Елены Курсовой, съёмки прошли в Свято-Троицком кафедральном соборе и Приказных палатах. «Мы очень благодарим настоятеля Троицкого собора Алексия, который пустил нас внутрь. С его благословения мы поснимали внутри собора, сняли иконостас», - отметила она.
Также гости посетили новую выставку «Собор церковного искусства Пскова» во Дворе Постникова. «Рекомендуем посетить», - сказала экскурсовод и добавила, что благодарна Псково-Изборскому объединенному музею-заповеднику за помощь в съемках.
На второй день съемочная группа отправилась в кузницу. Псковский кузнец Дмитрий объяснил, почему псковичей называют скобарями и какое отношение к этому имеют кузнецы. Для наглядности он выковал настоящую скобу. «Ведущая Диана также попробовала себя в роли кузнеца», - поделилась Елена Курасова.
Кроме того, 14 декабря группа посетила «митька», художника, музыканта, байкера Александра Бушуева. «Через его картины, через его творчество они покажут Псков так, как видят его современные художники», - отметила и. о. директора туристско-информационного центра.
Не обошлась экскурсия и без сувениров: ведущая рассказала какие подарки можно привести из Пскова. «Себе съемочная группа купила варежки нара сето», - рассказала Елена Курасова.
Чтобы попробовать блюда псковской кухни, группа передачи «Один день в городе» побывала в ресторане Нelga.
Съемки проходили три дня – с 13 по 15 декабря. Их организатором стал туристско-информационный центр Псковской области.
Выход передачи «Один день в городе» запланирован на январь. Примерная продолжительность сюжета - 25-30 минут.
Проект «Один день в городе» рассказывает о том, что нужно знать туристу, который оказался в новом для себя городе: что смотреть, где жить, на чем передвигаться, что привезти, как сэкономить. Выходит передача на телеканале «Моя Планета» по будням в 21:00.