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Общество

В Пскове проходят съемки передачи «Один день в городе» телеканала «Моя планета»

15 декабря 2020 года, 11:23

В Пскове проходят съемки передачи «Один день в городе» телеканала «Моя планета», сообщила «Псковской правде» и. о. директора туристского информационного центра Псковской области Елена Курасова. 

О том, что можно посмотреть в Пскове за один день, расскажет ведущая программы Диана ДжалаловаТрадиционно сюжет начинается с легенды. В Пскове - это легенда о княгине Ольге. 

В Пскове проходят съемки передачи «Один день в городе» телеканала «Моя планета»

Фото из соцсетей туристского информационного центра Псковской области
В Пскове проходят съемки передачи «Один день в городе» телеканала «Моя планета»

Фото из соцсетей туристского информационного центра Псковской области

По словам Елены Курсовой, съёмки прошли в Свято-Троицком кафедральном соборе и Приказных палатах. «Мы очень благодарим настоятеля Троицкого собора Алексия, который пустил нас внутрь. С его благословения мы поснимали внутри собора, сняли иконостас», - отметила она.

Также гости посетили новую выставку «Собор церковного искусства Пскова» во Дворе Постникова. «Рекомендуем посетить», - сказала экскурсовод и добавила, что благодарна Псково-Изборскому объединенному музею-заповеднику за помощь в съемках.

На второй день съемочная группа отправилась в кузницу. Псковский кузнец Дмитрий объяснил, почему псковичей называют скобарями и какое отношение к этому имеют кузнецы. Для наглядности он выковал настоящую скобу. «Ведущая Диана также попробовала себя в роли кузнеца», - поделилась Елена Курасова.

В Пскове проходят съемки передачи «Один день в городе» телеканала «Моя планета»

Фото из соцсетей туристского информационного центра Псковской области

Кроме того, 14 декабря группа посетила «митька», художника, музыканта, байкера Александра Бушуева. «Через его картины, через его творчество они покажут Псков так, как видят его современные художники», - отметила и. о. директора туристско-информационного центра.

Не обошлась экскурсия и без сувениров: ведущая рассказала какие подарки можно привести из Пскова. «Себе съемочная группа купила варежки нара сето», - рассказала Елена Курасова.

Чтобы попробовать блюда псковской кухни, группа передачи «Один день в городе» побывала в ресторане Нelga.

В Пскове проходят съемки передачи «Один день в городе» телеканала «Моя планета»

Фото из соцсетей туристского информационного центра Псковской области

Съемки проходили три дня – с 13 по 15 декабря. Их организатором стал туристско-информационный центр Псковской области.

Выход передачи «Один день в городе» запланирован на январь. Примерная продолжительность сюжета - 25-30 минут.

Проект «Один день в городе» рассказывает о том, что нужно знать туристу, который оказался в новом для себя городе: что смотреть, где жить, на чем передвигаться, что привезти, как сэкономить. Выходит передача на телеканале «Моя Планета» по будням в 21:00.

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