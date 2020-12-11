Скончался травматолог-ортопед Псковской городской больницы Евгений Филиппов

Как сообщает официальный Telegram-канал Псковской области, Евгений Филиппов работал в медучреждении 47 лет. За это время он прошел путь от обычного врача до заведующего травматологическим отделением.

«Евгений Александрович пользовался большим авторитетом и уважением как среди коллег, так и среди пациентов благодаря высокому профессионализму, искренней доброте и стремлению помочь каждому человеку», - говорится в сообщении.

«Память о Евгении Александровиче Филиппове – враче и человеке – останется в нашей памяти и сердцах», - делятся сотрудники больницы.