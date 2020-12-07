Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В Печорском монастыре умер насельник, заразившийся коронавирусом

7 декабря 2020 года, 16:27

7 декабря умер болевший коронавирусом насельник Псково-Печерского Свято-Успенского монастыря иеромонах Вассиан (Дурицкий), сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковской епархии. Ему было 49 лет

В Печорском монастыре умер насельник, заразившийся коронавирусом

Фото пресс-службы Псковской епархи

1 декабря иеромонаха Вассиана положили в лазарет Псково-Печерского монастыря. Диагноз COVID-19 подтвердился 3 декабря. На следующий день в связи с ухудшением состояния иеромонаха госпитализировали в Псковскую городскую больницу, где он и скончался.

О времени отпевания и погребения будет известно позже.

Всего в Псковской области подтверждены 77 летальных исходов от коронавируса. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

PR-директор Planeta.ru, экс-псковичка Наталья Игнатенко рассказала об удачных псковских проектах
Порядка 2 500 звонков поступило от псковичей в первые дни работы колл-центра 122
Все мероприятия псковской Театрально-концертной дирекции отменены до следующего года
Сбербанк проведет онлайн-форум для представителей бизнеса
284 ковидбольных выявили в Псковской области 6 декабря
Представители завода «Титан-Полимер» встретились с экоактивистами Российского экологического движения
Алексей Миллер подписал программу газификации Псковской области на 2021-2025 годы
Уникальный ЛОР-кабинет спроектирован в корпусе детской инфекционной больницы в Пскове
Большая часть псковичей планирует отмечать Новый год дома

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Почему болит колено?

Общество / Здоровье
1 декабря 16:36

Почему болит колено?

Чем опасен артрит
Мост в прошлое

Общество
30 ноября 15:55

Мост в прошлое

Преподаватели псковского «Кванториума» создали 3D-модель Ольгинского моста начала XX века
Нюх потерял

Общество
25 ноября 16:01

Нюх потерял

Когда восстановится обоняние после коронавируса?