В Печорском монастыре умер насельник, заразившийся коронавирусом

7 декабря умер болевший коронавирусом насельник Псково-Печерского Свято-Успенского монастыря иеромонах Вассиан (Дурицкий), сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковской епархии. Ему было 49 лет

1 декабря иеромонаха Вассиана положили в лазарет Псково-Печерского монастыря. Диагноз COVID-19 подтвердился 3 декабря. На следующий день в связи с ухудшением состояния иеромонаха госпитализировали в Псковскую городскую больницу, где он и скончался.

О времени отпевания и погребения будет известно позже.

Всего в Псковской области подтверждены 77 летальных исходов от коронавируса.