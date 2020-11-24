Опубликованы ответы на часто задаваемые вопросы по голосованию на соискание премии «Народное признание»

Опубликованы ответы на самые часто задаваемые вопросы по голосованию на соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание-2020», сообщили «Псковской правде» организаторы.

В частности, организаторы пояснили почему голос не проходит моментально. Если вы отправили сообщение, а на экране появилась информация «Ваш голос ожидает подтверждения по SMS», значит нужно подождать. Из-за большого потока голосов у системы уходит некоторое время, чтобы обработать все поступившие сообщения с кодами.

Некоторые псковичи интересовались стоимостью отправки сообщения с кодом при голосовании. Организаторы рассказали, что стоимость SMS-сообщения определяется тарифным планом и никакая дополнительная плата не взимается.

Кроме того, часто возникал вопрос про ограничения при голосовании. Во-первых, с одного номера телефона проголосовать во время каждого из двух туров можно лишь раз. Во-вторых, SIM-карта, с которой ведётся голосование, должна быть зарегистрирована на территории Российской Федерации.

Голосование началось 23 ноября на сайте Псковского агентства информации. Первый тур завершится в 18:00 4 декабря. По его итогам определят тройки лидеров в каждой из 11 номинаций.

7 декабря стартует второй тур. Он продлится до 20 декабря.

Параллельно начнёт свою работу жюри, состоящее из 12-и экспертов. Традиционно в него войдут победители «Народного признания» прошлого года, представители общественности региона, исполнительной и законодательной власти различного уровня. Каждый из них принесёт претенденту 3% от суммы поданных народных голосов в номинации во время второго тура голосования на сайте ПАИ.