Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Опубликованы ответы на часто задаваемые вопросы по голосованию на соискание премии «Народное признание»

24 ноября 2020 года, 19:46

Опубликованы ответы на самые часто задаваемые вопросы по голосованию на соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание-2020», сообщили «Псковской правде» организаторы.

Опубликованы ответы на часто задаваемые вопросы по голосованию на соискание премии «Народное признание»

В частности, организаторы пояснили почему голос не проходит моментально. Если вы отправили сообщение, а на экране появилась информация «Ваш голос ожидает подтверждения по SMS», значит нужно подождать. Из-за большого потока голосов у системы уходит некоторое время, чтобы обработать все поступившие сообщения с кодами.

Некоторые псковичи интересовались стоимостью отправки сообщения с кодом при голосовании. Организаторы рассказали, что стоимость SMS-сообщения определяется тарифным планом и никакая дополнительная плата не взимается.

Кроме того, часто возникал вопрос про ограничения при голосовании. Во-первых, с одного номера телефона проголосовать во время каждого из двух туров можно лишь раз. Во-вторых, SIM-карта, с которой ведётся голосование, должна быть зарегистрирована на территории Российской Федерации.

Голосование началось 23 ноября на сайте Псковского агентства информации. Первый тур завершится в 18:00 4 декабря. По его итогам определят тройки лидеров в каждой из 11 номинаций.

7 декабря стартует второй тур. Он продлится до 20 декабря.

Параллельно начнёт свою работу жюри, состоящее из 12-и экспертов. Традиционно в него войдут победители «Народного признания» прошлого года, представители общественности региона, исполнительной и законодательной власти различного уровня. Каждый из них принесёт претенденту 3% от суммы поданных народных голосов в номинации во время второго тура голосования на сайте ПАИ.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Без положительного заключения экологов экотехнопарк в Псковской области строить не будут
Покупку жилья для медиков Псковской области сделают ежегодной программой
Программу газификации Псковской области до 2025 года подписал губернатор
Архитектор рассказал, как «идиотизм и головотяпство» мешают построить в Пушкинских Горах кафе «Довлатов»
Михаил Ведерников обратился в Минфин за помощью в реструктуризации бюджетных кредитов Псковской области
304 ученика перевели на «дистанционку» из-за коронавируса в Псковской области
Со 2 по 6 ноября отменяются все спектакли в псковском драмтеатре
В 2023 году начнется строительство объездной трассы в обход Опочки
Прививка от гриппа на 20% сокращает летальность при коронавирусе

Комментарии

Авторизация
No comments
Как справиться с одышкой

Общество
17 ноября 14:38

Как справиться с одышкой

Что поможет выздороветь после коронавирусной пневмонии?
Девочки на миллион

Общество / Образование
12 ноября 14:56

Девочки на миллион

Псковские школьницы рассказали, как заработали деньги своим умом
Стрижка длиною в 50 лет

Общество
11 ноября 09:33

Стрижка длиною в 50 лет

«Псковская правда» узнала секреты работы старейшей парикмахерской областного центра