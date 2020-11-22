Изборск вошел в число самых красивых российских деревень

Изборск вошёл в список самых красивых деревень по версии Ассоциации «Самые красивые деревни России».
Изборск вошёл в список самых красивых деревень по версии Ассоциации «Самые красивые деревни России».
Присоединиться к Ассоциации могут не музеефицированные деревни, сёла, посёлки, станицы, аулы и прочие сельские населённые пункты численностью населения не более 2 000 человек, сохранившие, хотя бы отчасти, сельский уклад жизни.
В число самых красивых российских деревень также вошли Кимжа в Архангельской области, Старая Ладога в Ленинградской области, село Большой Куналей в Бурятии, деревня Корстынь в Новгородской области, Кинерма в Карелии, село Вятское в Ярославской области.