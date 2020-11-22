Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Знай наших!

Изборск вошел в число самых красивых российских деревень

22 ноября 2020 года, 15:00

Изборск вошёл в список самых красивых деревень по версии Ассоциации «Самые красивые деревни России».

Изборск вошел в число самых красивых российских деревень

Фото Дарьи Хватковой
Эта организация объединяет сельские населённые пункты, обладающие выдающимся историко-культурным и природным наследием, в целях содействия сохранению и лучшему задействованию этого наследия, развитию сельского туризма, вовлечению сельских жителей в процессы саморазвития и повышению привлекательности сельских территорий.

Присоединиться к Ассоциации могут не музеефицированные деревни, сёла, посёлки, станицы, аулы и прочие сельские населённые пункты численностью населения не более 2 000 человек, сохранившие, хотя бы отчасти, сельский уклад жизни.

В число самых красивых российских деревень также вошли Кимжа в Архангельской области, Старая Ладога в Ленинградской области, село Большой Куналей в Бурятии, деревня Корстынь в Новгородской области, Кинерма в Карелии, село Вятское в Ярославской области.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове на Рижском проспекте опрокинулся автомобиль, его водитель и пассажир сбежали
Псковичей приглашают на службу в полицию
Второй этаж усадьбы в Волышово расчистили и закрыли настилами
В Новоржевском районе введен карантин по бешенству
Очаг коронавируса зафиксирован в еще одном псковском монастыре
Еще у 169 псковичей выявлен коронавирус
Псковская область лидирует по числу публикаций в СМИ в рамках проекта «Без срока давности»
Михаил Ведерников рассказал, когда заболеваемость коронавирусом в регионе пойдет на спад
Губернатор просит жителей Псковской области не закупать оптом антибиотики в аптеке

Комментарии

Авторизация
No comments
Как справиться с одышкой

Общество
17 ноября 14:38

Как справиться с одышкой

Что поможет выздороветь после коронавирусной пневмонии?
Девочки на миллион

Общество / Образование
12 ноября 14:56

Девочки на миллион

Псковские школьницы рассказали, как заработали деньги своим умом
Стрижка длиною в 50 лет

Общество
11 ноября 09:33

Стрижка длиною в 50 лет

«Псковская правда» узнала секреты работы старейшей парикмахерской областного центра