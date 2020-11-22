Изборск вошел в число самых красивых российских деревень

Эта организация объединяет сельские населённые пункты, обладающие выдающимся историко-культурным и природным наследием, в целях содействия сохранению и лучшему задействованию этого наследия, развитию сельского туризма, вовлечению сельских жителей в процессы саморазвития и повышению привлекательности сельских территорий.

Присоединиться к Ассоциации могут не музеефицированные деревни, сёла, посёлки, станицы, аулы и прочие сельские населённые пункты численностью населения не более 2 000 человек, сохранившие, хотя бы отчасти, сельский уклад жизни.

В число самых красивых российских деревень также вошли Кимжа в Архангельской области, Старая Ладога в Ленинградской области, село Большой Куналей в Бурятии, деревня Корстынь в Новгородской области, Кинерма в Карелии, село Вятское в Ярославской области.