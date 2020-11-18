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Общество

Псковичи решили не переименовывать сквер на Четырех углах

18 ноября 2020 года, 14:35

Псковичи решили не переименовывать сквер на Четырех углах. 17 ноября завершилось голосование и большинство - 55% проголосовавших - выбрали вариант «Сквер имени 60-летия Великого Октября».

Псковичи решили не переименовывать сквер на Четырех углах

43% проголосовали за переименование в «Сквер Искусств» и только 3%, это порядка 80 человек от общего числа, предложили свой вариант. Эти варианты рассмотрят на заседании Общественной комиссии по упорядочению названий улиц, присвоению имен муниципальным учреждениям и обоснований при установке памятников, памятных знаков и мемориальных досок в городе Пскове.

Всего в голосовании «О переименовании сквера имени 60-летия Великого Октября в Сквер Искусств» приняли участие 2 тыс. 884 человек.

Псковичи решили не переименовывать сквер на Четырех углах

Наименование «Сквер имени 60-летия Великого Октября» зеленая зона получила в ноябре 1977 года. А в 2015 в сквере установили кованые скульптуры: стилизованная скамейка музыканта, полка букиниста и мольберт. С этих пор среди местных жителей бытует новое неофициальное название – «Сквер Искусств».

В 2019-2020 годах провели благоустройство площадки в рамках реализации Проекта «Планирование и управление зеленой городской средой для долгосрочного развития приграничных городов России и Латвии Программы приграничного сотрудничества «Россия-Латвия» на период 2014-2020 годов. 

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