Псковичи решили не переименовывать сквер на Четырех углах. 17 ноября завершилось голосование и большинство - 55% проголосовавших - выбрали вариант «Сквер имени 60-летия Великого Октября».

43% проголосовали за переименование в «Сквер Искусств» и только 3%, это порядка 80 человек от общего числа, предложили свой вариант. Эти варианты рассмотрят на заседании Общественной комиссии по упорядочению названий улиц, присвоению имен муниципальным учреждениям и обоснований при установке памятников, памятных знаков и мемориальных досок в городе Пскове.

Всего в голосовании «О переименовании сквера имени 60-летия Великого Октября в Сквер Искусств» приняли участие 2 тыс. 884 человек.