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Общество / Здоровье

Заведующая филиалом Бежаницкой больницы в Локне заболела COVID-19

10 ноября 2020 года, 09:53

Заведующая филиалом «Локнянский» ГБУЗ «Бежаницкая межрайонная больница» заболела коронавирусом, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Заведующая филиалом Бежаницкой больницы в Локне заболела COVID-19

Врач проходит амбулаторное лечение. «В больнице проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия, выявляется круг контактных лиц», - говорится в сообщении.

Ранее коронавирус подтвердился у главного врача Псковской областной инфекционной больницы Анастасии Повторейко. Она также лечится амбулаторно, болезнь протекает в лёгкой форме. Инфекционная больница работает в обычном режиме. 

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