Заведующая филиалом Бежаницкой больницы в Локне заболела COVID-19

Заведующая филиалом «Локнянский» ГБУЗ «Бежаницкая межрайонная больница» заболела коронавирусом, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.
Заведующая филиалом «Локнянский» ГБУЗ «Бежаницкая межрайонная больница» заболела коронавирусом, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.
Врач проходит амбулаторное лечение. «В больнице проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия, выявляется круг контактных лиц», - говорится в сообщении.
Ранее коронавирус подтвердился у главного врача Псковской областной инфекционной больницы Анастасии Повторейко. Она также лечится амбулаторно, болезнь протекает в лёгкой форме. Инфекционная больница работает в обычном режиме.