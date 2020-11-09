В Псковской области дополнительно приобретут 23 квартиры для детей-сирот

23 квартиры для детей-сирот дополнительно приобретут за счет экономии средств федеральной субсидии в Псковской области, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. Речь об этом шла на совещании, которое провела первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова с представителями регионального комитета по социальной защите и органов прокуратуры, а также с руководством всех муниципалитетов в режиме видеоконференцсвязи 9 ноября.

Псковская область вошла в число субъектов, которым в сентябре этого года Правительство РФ направило средства на покупку жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Вице-губернатор напомнила, что благодаря переговорам губернатора Михаила Ведерникова с федеральным центром регион получил более 200 млн рублей. Это позволило увеличить фонд почти вдвое. На выделенные федеральным центром средства в Псковской области приобретут порядка 200 квартир. «Получение этой субсидии в текущем году очень значимо для Псковской области. Средства должны быть освоены в полном объеме, жилье должно быть качественным и своевременно предоставлено детям», — заметила Вера Емельянова. Также она подчеркнула, что этот вопрос находится на личном контроле главы региона.