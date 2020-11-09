В Псковской области дополнительно приобретут 23 квартиры для детей-сирот

23 квартиры для детей-сирот дополнительно приобретут за счет экономии средств федеральной субсидии в Псковской области, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. Речь об этом шла на совещании, которое провела первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова с представителями регионального комитета по социальной защите и органов прокуратуры, а также с руководством всех муниципалитетов в режиме видеоконференцсвязи 9 ноября.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Псковская область вошла в число субъектов, которым в сентябре этого года Правительство РФ направило средства на покупку жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Вице-губернатор напомнила, что благодаря переговорам губернатора Михаила Ведерникова с федеральным центром регион получил более 200 млн рублей. Это позволило увеличить фонд почти вдвое.
На выделенные федеральным центром средства в Псковской области приобретут порядка 200 квартир.
«Получение этой субсидии в текущем году очень значимо для Псковской области. Средства должны быть освоены в полном объеме, жилье должно быть качественным и своевременно предоставлено детям», — заметила Вера Емельянова. Также она подчеркнула, что этот вопрос находится на личном контроле главы региона.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Приобретение социального жилья для данной категории граждан ведется активно во всех муниципалитетах, рассказала председатель комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева и добавила, что большинство районов уже справились с поставленной задачей. Некоторые муниципалитеты уже проводят повторные аукционы по отдельным позициям. Например, вместо планировавшихся 8 квартир в Куньинском районе приобретут 10.
Соответствие приобретаемого жилья всем необходимым требованиям контролирует прокуратура Псковской области. Кроме того, налажено взаимодействие контрольных органов, администрации Псковской области и районной власти.
Более 2 тыс. сирот и детей, оставшихся без попечения родителей нуждаются в собственном жилье в Псковской области. Ранее в консолидированном бюджете региона на эти цели было заложено более 170 млн рублей.