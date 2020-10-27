Необычные находки обнаружили поисковики на месте расстрела мирных жителей под Псковом

Нетипичные для военных захоронений находки обнаружили поисковики на месте расстрела мирных жителей в деревне Глоты под Псковом. Как сообщает «АиФ-Псков» со ссылкой на директора фонда «Достоверная история» Юрия Алексеева, работа по подъему тел погибших завершаются. « Останки 50 человек уже подняты, по предварительным данным, в траншее находятся ещё десять скелетов. Среди погибших идентифицированы 15 детей. Очень много детских трупов — примерно одна пятая часть», - сообщил Юрий Алексеев.

Среди погибших — в основном, женщины и дети, мужских скелетов — единицы. «Один из погибших мужчин был, судя по всему, очень высокого роста — около двух метров, размер ноги у него - не менее 48-го», - рассказал он. И добавил, что предположительно погибшие не были местными жителями, в Глоты их привезли.

По словам директора фонда «Достоверная история», очень не типичными являются найденные вместе с телами вещи, поскольку обычно каратели снимали со своих жертв одежду и все ценности. Здесь же были обнаружены кошельки с деньгами, швейцарские часы, золотое кольцо, сережки, пенсне в золотой оправе и обувь высокого качества. Также поисковиков удивили такие вещи, как бутылка из-под спиртного, тарелка и осколки стакана.