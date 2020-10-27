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Общество

Необычные находки обнаружили поисковики на месте расстрела мирных жителей под Псковом

27 октября 2020 года, 19:18

Нетипичные для военных захоронений находки обнаружили поисковики на месте расстрела мирных жителей в деревне Глоты под Псковом. Как сообщает «АиФ-Псков» со ссылкой на директора фонда «Достоверная история» Юрия Алексеева, работа по подъему тел погибших завершаются. « Останки 50 человек уже подняты, по предварительным данным, в траншее находятся ещё десять скелетов. Среди погибших идентифицированы 15 детей. Очень много детских трупов — примерно одна пятая часть», - сообщил Юрий Алексеев.


Необычные находки обнаружили поисковики на месте расстрела мирных жителей под Псковом

Фото Юрия Алексеева

Среди погибших — в основном, женщины и дети, мужских скелетов — единицы. «Один из погибших мужчин был, судя по всему, очень высокого роста — около двух метров, размер ноги у него - не менее 48-го», - рассказал он. И добавил, что предположительно погибшие не были местными жителями, в Глоты их привезли.

По словам директора фонда «Достоверная история», очень не типичными являются найденные вместе с телами вещи, поскольку обычно каратели снимали со своих жертв одежду и все ценности. Здесь же были обнаружены кошельки с деньгами, швейцарские часы, золотое кольцо, сережки, пенсне в золотой оправе и обувь высокого качества. Также поисковиков удивили такие вещи, как бутылка из-под спиртного, тарелка и осколки стакана.

Необычные находки обнаружили поисковики на месте расстрела мирных жителей под Псковом

Фото Юрия Алексеева

«Будем изучать находки, анализировать, смотреть немецкие документы, думаю, что там мы сможем найти ответ, кем же были эти расстрелянные люди. Раскопки в Глотах дали большой толчок к дальнейшему исследованию», - сказал Юрий Алексеев.

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