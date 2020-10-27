Псковская область впервые экспортирует пшеницу

Впервые за историю Псковской области сельхозтоваропроизводители экспортируют пшеницу, сообщил региональный комитет по сельскому хозяйству в своем Instagram-аккаунте. В 2020 году ООО «Тригорское» через ООО Торговый дом «Содружество» планирует направить на экспорт 10 тысяч тонн продовольственной пшеницы.

Ранее в области растениеводства экспортировали только рапс. В 2019 году на экспорт направили 19 тыс. тонн масло-семян рапса. В этом году планируется экспортировать уже порядка 25 тыс. тонн.

166 тыс. тонн в бункерном весе намолотили зерна за 2020 год. Это на 16 тыс. тонн больше, чем в 2019 году. При урожайности 41,6 ц/га - это второй результат по СЗФО.

Рапса намолочено 25,4 тыс. тонн - на 6,0 тыс. тонн больше, чем в прошлом году. «Второй результат по Северо-Западному федеральному округу при урожайности 29 ц/га. По урожайности рапса область входит в пятерку лучших по России», - говорится в сообщении.

В Псковской области собрали рекордный урожай зерновых и зернобобовых. Впервые за 10 лет большая часть культур собрана на 100% от запланированного объема.