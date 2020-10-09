Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика / Сельское хозяйство

Рекордный урожай зерновых собрали в Псковской области

9 октября 2020 года, 15:44

Рекордный урожай зерновых и зернобобовых собрали в Псковской области. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, такой урожай собран впервые за десять лет. При этом работы по уборке еще не завершены — осталось убрать около 2 тыс гектаров посевной площади.

Кроме этого, в регионе убрано и намолочено 25 тыс тонн рапса, что составляет практически 100% от запланированного объема. Картофеля собрано около 35 тыс тонн, овощей открытого грунта — свыше 4,5 тыс тонн.

Перевыполнен и план по заготовке кормов для скота. Сена заготовлено около 50 тыс тонн (116% к плану), сенажа почти 155 тыс тонн (111% к плану), силосной массы порядка 220 тыс тонн (89% к плану).

Напомним, в текущем году уборочная площадь зерновых культур составляет 43,5 тыс га, рапса — порядка 9 тыс га, картофеля более 1,5 тыс га, овощей открытого грунта одна тыс га.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В дновской деревне построили новый мост
В санатории «Хилово» сменился директор
В 2022 году на улице Коммунальной в Пскове появится новый детский сад
Псковичи участвуют в акции «Сдай макулатуру — накорми бездомных животных»
Скульптуру лучника установили в великолукском парке
Ярмарка «Покровский торг» в Пскове пройдет в следующие выходные
За три года аудитория классической музыки в Пскове увеличилась в 2,5 раза
Еще один житель Псковской области умер от коронавируса
Псковичка Алина Виардо споет в шоу «Голос» на Первом канале

Комментарии

Авторизация
No comments
Найди свое вдохновение

Экономика / Инвестиции
6 октября 12:53

Найди свое вдохновение

«Мальская долина» приступает к реализации крупного инвестпроекта
Два года спустя: полёт нормальный

Экономика
2 октября 17:31

Два года спустя: полёт нормальный

Как в Псковской области развивается пассажирское авиасообщение
Четыре угла: куда уедет цирк?

Экономика
30 сентября 15:32

Четыре угла: куда уедет цирк?

«Псковская правда» узнала, что ждёт рынок родом из 90-х в центре Пскова