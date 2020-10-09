Рекордный урожай зерновых собрали в Псковской области

Рекордный урожай зерновых и зернобобовых собрали в Псковской области. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, такой урожай собран впервые за десять лет. При этом работы по уборке еще не завершены — осталось убрать около 2 тыс гектаров посевной площади.

Кроме этого, в регионе убрано и намолочено 25 тыс тонн рапса, что составляет практически 100% от запланированного объема. Картофеля собрано около 35 тыс тонн, овощей открытого грунта — свыше 4,5 тыс тонн.

Перевыполнен и план по заготовке кормов для скота. Сена заготовлено около 50 тыс тонн (116% к плану), сенажа почти 155 тыс тонн (111% к плану), силосной массы порядка 220 тыс тонн (89% к плану).

Напомним, в текущем году уборочная площадь зерновых культур составляет 43,5 тыс га, рапса — порядка 9 тыс га, картофеля более 1,5 тыс га, овощей открытого грунта одна тыс га.