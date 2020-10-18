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Общество

Фотофакт: Первый снег выпал в поселке Усвяты Псковской области

18 октября 2020 года, 15:38

Первый снег выпал в поселке Усвяты Псковской области, сообщается в группе усвятской газеты «Новая жизнь» в соцсети «ВКонтакте».


Фотофакт: Первый снег выпал в поселке Усвяты Псковской области

Фото Анжелики Суурморо

Пост в соцсети прокомментировали подписчики не только из Усвятского района, но и из других городов.

Фотофакт: Первый снег выпал в поселке Усвяты Псковской области

Фото Анжелики Суурморо

«А в Невеле сухо и без снега», «В Пскове нет никакого снега», «У нас в Сыктывкаре тоже выпал снежок», - пишут комментаторы и делятся фотографиями.

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