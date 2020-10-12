Финальный этап Кубка России по ралли пройдёт в Псковской области

12 октября был опубликован список участников со стартовыми номерами. На старт намерены выйти 50 экипажей из Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Владимира, Ярославля, Смоленска, Тулы, Петрозаводска, Калининграда, Кирова, Екатеринбурга, Челябинска, Асбеста, Перми, Ижевска, Комсомольска-на-Амуре, Чебоксар, Сочи, Краснодара. Участие в ралли примет и псковский экипаж: Максим Павлов и Сергей Пушкарь.

Финальный этап Кубка России по ралли состоится в Псковской области 15-17 октября. Гонка будет назваться «Пушкинские Горы — 2020», сообщили «Псковской правде» в региональной федерации автоспорта.

Стартуют соревнования 16 октября, основным же гоночным днём будет 17 октября. Трасса гонки составит порядка 200 километров, в том числе 102 километра - протяжённость скоростных участков.

По информации регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству, во время проведения тестовых заездов и самой гонки будут перекрыты некоторые дороги.

Так, 15 октября с 10:00 до 17:00 запретят проезд между деревнями Забелье и Маево в Пустошкинском района.

16 октября с 18:00 до 20:30 будет закрыт участок дороги Овчино – Дубровы – Литово между деревнями Дубровы и Литово Новоржевского района.

17 октября с 9:00 до 11:40, с 11:50 до 14:45 и с 14:50 до 17:45 гражданские машины не пустят на отрезок дороги Новоржев – Кудеверь между деревнями Макарово Новоржевского района и Зубково Бежаницкого района. В этот же день с 9:40 до 12:30 закроют часть дороги Бежаницы – Кудеверь – Болготово от деревни Кудеверь Бежаницкого района до деревни Духново Опочецкого района, а с 12:30 до 14:50 и с 15:00 до 17:15 – участок дороги Кудеверь – Бардово от деревни Кудеверь до деревни Бардово Бежаницкого района.

Ранее в Псковской области состоялся финальный этап Чемпионата России по ралли. Победу в гонке и в сезоне 2020 года одержали Василий Грязин (Москва) и Ярослав Фёдоров (Челябинск).

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