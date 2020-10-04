Василий Грязин и Ярослав Фёдоров выиграли финал Чемпионата России по ралли в Псковской области

Василий Грязин (Москва) и Ярослав Фёдоров (Челябинск) в абсолютном зачёте выиграли финальный этап Чемпионата России — ралли «Псков-2020». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-центре гонки. Соревнования проходили 3 и 4 октября в Псковской области.
Второе место заняли петербуржцы Дмитрий Воронов и Виктор Позерн. Несмотря на то, что экипаж выиграл три из шести скоростных участков второго дня гонки, в итоге отставание от лидера составило 1,3 секунды.
На третьей позиции гонку закончили Игорь Буланцев (Москва) и Михаил Гендельман (Санкт-Петербург), уступившие экипажу Грязина 1 минуту 42,2 секунды.
Оба псковских экипажа финишировать не смогли. На восьмом скоростном участке в автомобиле Сергея Алексеева и Сергея Пушкаря загорелся двигатель. На этом же СУ вышла из строя трансмиссия в машине Виталия Фёдорова и Дениса Баулина.
Всего в ралли «Псков-2020» приняли участие порядка 50 экипажей из Комсомольска-на-Амуре, Челябинска, Ростова-на-Дону, Ижевска, Хабаровска, Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Краснодара, Екатеринбурга, Ярославля, Майкопа.
Следующая гонка в Псковской области состоится через две недели. Это будет финальный этап Кубка России по ралли.