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Спорт / Соревнования

Василий Грязин и Ярослав Фёдоров выиграли финал Чемпионата России по ралли в Псковской области

4 октября 2020 года, 18:27

Василий Грязин (Москва) и Ярослав Фёдоров (Челябинск) в абсолютном зачёте выиграли финальный этап Чемпионата России — ралли «Псков-2020». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-центре гонки. Соревнования проходили 3 и 4 октября в Псковской области.

Второе место заняли петербуржцы Дмитрий Воронов и Виктор Позерн. Несмотря на то, что экипаж выиграл три из шести скоростных участков второго дня гонки, в итоге отставание от лидера составило 1,3 секунды.

Василий Грязин и Ярослав Фёдоров выиграли финал Чемпионата России по ралли в Псковской области
На третьей позиции гонку закончили Игорь Буланцев (Москва) и Михаил Гендельман (Санкт-Петербург), уступившие экипажу Грязина 1 минуту 42,2 секунды.

Оба псковских экипажа финишировать не смогли. На восьмом скоростном участке в автомобиле Сергея Алексеева и Сергея Пушкаря загорелся двигатель. На этом же СУ вышла из строя трансмиссия в машине Виталия Фёдорова и Дениса Баулина.

Всего в ралли «Псков-2020» приняли участие порядка 50 экипажей из Комсомольска-на-Амуре, Челябинска, Ростова-на-Дону, Ижевска, Хабаровска, Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Краснодара, Екатеринбурга, Ярославля, Майкопа.

Следующая гонка в Псковской области состоится через две недели. Это будет финальный этап Кубка России по ралли.

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