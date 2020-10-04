Василий Грязин и Ярослав Фёдоров выиграли финал Чемпионата России по ралли в Псковской области

Василий Грязин (Москва) и Ярослав Фёдоров (Челябинск) в абсолютном зачёте выиграли финальный этап Чемпионата России — ралли «Псков-2020». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-центре гонки. Соревнования проходили 3 и 4 октября в Псковской области.

Второе место заняли петербуржцы Дмитрий Воронов и Виктор Позерн. Несмотря на то, что экипаж выиграл три из шести скоростных участков второго дня гонки, в итоге отставание от лидера составило 1,3 секунды.