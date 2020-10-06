50 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки 5 октября

5 октября в Псковской области коронавирусом заболели 50 человек, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. «Сегодня кривая заболевших COVID медленно направилась вниз. Число выздоровевших выросло. Но, баланс очень зыбкий», - написал глава региона.

Общее число заражённых в регионе достигло 5 тыс. 769. Больше всего новых случаев подтвердилось в Пскове – 17 (всего 1 тыс. 848) и Великих Луках - 8 (всего 1 тыс. 167). 6 заболевших выявили в Опочецком районе (всего 107), 4 человека заболели в Псковском районе (всего 478) и по 2 - в Островском (всего 403), Порховском (всего 195), Невельском (всего 185), Стругокрасненском (всего 54) и в Себежском (всего 48) районах. Короновирус диагностировали у 1 человека в Печорском (всего 114), Дновском (всего 113), Плюсском (всего 106), Бежаницком (всего 70) и Красногородском (всего 52) районах.

18 человек выздоровели за сутки 5 октября. Всего болезнь смогли победить 4 тыс. 133 человека. Число умерших от коронавируса с начала пандемии — 66 человек.

За сутки провели 763 теста на коронавирус. Всего число исследований составило 105 тысяч 783.

«Берегите свое здоровье!» - написал Михаил Ведерников.