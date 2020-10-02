Регоператор по обращению с ТКО присоединился к генеральной уборке Пскова

Компания «Экопром» присоединилась к осенней генеральной уборке Пскова, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на пресс-службу компании.

Месячник по благоустройству и санитарной обработке проходит в Пскове с 1 по 31 октября. В рамках контракта с УГХ администрации Пскова региональный оператор по обращению с ТКО организует вывоз собранного мусора. Также «Экопром» предоставит фирменные спецпакеты и контейнеры для отходов.

Городская администрация города советует организациям провести уборку и очистку территорий в соответствии с правилами благоустройства, санитарного содержания и озеленения города. Желающие принять участие могут обращаться в администрацию Пскова.