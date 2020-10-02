Печоры как моногород: территория возможностей

Реализация проекта «Моногород Печоры» должна увеличить количество светских туристов до 150 тысяч год, что, в среднем, принесет в экономику города 750 млн рублей. Как выстроить работу так, чтобы планы воплотились в реальность, обсудили за круглым столом на тему «Моногород Печоры: Новые возможности для инвестора».

30 сентября сразу на трех площадках - в Москве, Пскове и Печорах- в очном режиме и режиме ВКС эксперты, предприниматели, представители местного самоуправления рассматривали перспективы развития Печор и Печорского района. Целью встречи стало не только обсуждение мер поддержки бизнеса, но и получение обратной связи, предложений, идей по направлениям, к развитию которых в Печорском районе нужно прилагать усилия.

Модератором встречи стал председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев.

Открывая встречу он напомнил, что статус моногорода Печоры получили в августе 2019 года по решению правительства Российской Федерациив. В 80-ых годах прошлого столетия в Печорах появилось крупное промышленное предприятие, на котором занято на сегодняшний день чуть менее тысячи жителей городского поселения, и именно поэтому город Печоры попал в перечень моногородов.

«Задача всех нас: органов государственной власти, органов местного самоуправления, бизнеса, общественности, сформировать направления дальнейшего развития городского поселения с тем, чтобы, с одной стороны обеспечить стабильное развитие градообразующего предприятия, и с другой стороны дать возможность развиваться малому бизнесу, другим формам предпринимательства в различных отраслях либо взаимосвязанных с деятельностью градообразующего предприятия, либо несвязанных с ним. И это развитие как туризма, так и сельского хозяйства» - отметил Андрей Михеев.