Более 200 млн рублей дополнительной выделены Псковской области на жильё для сирот

По заявке Псковской области 206 миллионов рублей дополнительно выделило федеральное правительство на приобретение жилья для детей-сирот, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram. Он отметил, что эти средства позволят дополнительно приобрести 174 квартиры.

По вопросу приобретения жилья детям-сиротам Михаил Ведерников провел совещание с главами районов. Он поручил им своевременно и полностью освоить все федеральные средства.