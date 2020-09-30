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Общество / Соцзащита

Более 200 млн рублей дополнительной выделены Псковской области на жильё для сирот

30 сентября 2020 года, 10:18

По заявке Псковской области 206 миллионов рублей дополнительно выделило федеральное правительство на приобретение жилья для детей-сирот, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram. Он отметил, что эти средства позволят дополнительно приобрести 174 квартиры.

По вопросу приобретения жилья детям-сиротам Михаил Ведерников провел совещание с главами районов. Он поручил им своевременно и полностью освоить все федеральные средства.

Более 200 млн рублей дополнительной выделены Псковской области на жильё для сирот
Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Также губернатор подчеркнул, что проблема в отсутствии нужного количества квартир существует. На сегодняшний день в Псковской области в очереди находятся более 2 тысяч детей-сирот. В 2017 году для них было приобретено 88 квартир, в 2018 — 133 и в 2019 – 176. В 2020 году количество квартир составило 193, 62 из которых находятся в долевом строительстве. «Динамика положительная, но вопрос требует принятия решений на долгосрочную перспективу», - написал глава региона.

Кроме того, участники обсудили возможные корректировки областного законодательства для предоставления нуждающимся сертификатов на жилье. Региональная прокуратура поддерживает эту идею.

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