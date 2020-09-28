13 случаев коронавируса выявлено в опочецком колледже

13 случаев коронавируса выявлено в Опочецком индустриально-педагогическом колледже, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области. Больные ученики и преподаватели изолированы, а более 50 человек находятся под наблюдением.

На сегодняшний день на карантине из-за коронавируса находятся 7 классов. В том числе 6-й класс школы № 21 в Пскове. Все школьники перешли на дистанционное обучение.

Ранее 5 заболевших медработников обнаружили в Невельской межрайонной больнице. Кроме того, постоянное наблюдение ведется за 68 пациентами, которые контактировали с инфицированными. Больница использует дополнительные санитарные меры.