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Общество / Здоровье

13 случаев коронавируса выявлено в опочецком колледже

28 сентября 2020 года, 09:10

 13 случаев коронавируса выявлено в Опочецком индустриально-педагогическом колледже, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области. Больные ученики и преподаватели изолированы, а более 50 человек находятся под наблюдением.

13 случаев коронавируса выявлено в опочецком колледже

На сегодняшний день на карантине из-за коронавируса находятся 7 классов. В том числе 6-й класс школы № 21 в Пскове. Все школьники перешли на дистанционное обучение.

Ранее 5 заболевших медработников обнаружили в Невельской межрайонной больнице. Кроме того, постоянное наблюдение ведется за 68 пациентами, которые контактировали с инфицированными. Больница использует дополнительные санитарные меры. 

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