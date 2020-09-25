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Общество / Здоровье

Первый класс в Пскове переведен на дистанционное обучение из-за коронавируса

25 сентября 2020 года, 16:17

В псковской школе класс впервые переведён на дистанционное обучение, поскольку у одного из учеников выявлен коронавирус, стало известно «Псковской правде». Глава управления по образованию администрации Пскова Анна Кузыченко подтвердила корреспонденту «ПП», что речь идет о школе № 21. На «удалёнку» отправлены ученики 6-го класса.

Первый класс в Пскове переведен на дистанционное обучение из-за коронавируса
Анна Кузыченко
Фото Андрея Степанова
Сотрудники Роспотребнадзора составляют список детей и учителей, контактировавших с заболевшим. Пока они находятся на самоизоляции, у них возьмут тесты на коронавирус. Далее решение будет приниматься в зависимости от результатов тестов.

Анна Кузыченко добавила, что также в Пскове два класса закрыты на карантин по ОРВИ, поскольку там заболели более 20% школьников.

На минувшей неделе губернатор Михаил Ведерников сообщил, что у 26 школьников в Псковской области подтвержден коронавирус, в связи с чем 12 классов перешли на дистанционное обучение. Кроме того, по предписанию Роспотребнадзора закрылась на карантин Павская школа Порховского района, где заболел один из преподавателей. Также перевела студентов на дистанционный формат Великолукская государственная академия физической культуры и спорта. 

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