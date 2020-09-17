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Общество / Здоровье

На «удалёнку» перешёл класс одной из великолукских школ из-за коронавируса

17 сентября 2020 года, 15:30

Класс одной из школ Великих Лук перешёл на дистанционного обучение из-за подтверждённого случая коронавируса. Заболевание выявили у одного из учеников, сообщил «Псковской правде» главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук.

«Ничего удивительного: будут болеть и ученики, и учителя, ведь это довольно большая часть населения нашей области — процентов 20%», - отметил Александр Нестерук.

Также стало известно, что на профилактику коронавирусной инфекции закрылась Великолукская государственная академия физической культуры и спорта. Студентам-очникам предстоит обучатся дистанционно с 18 сентября по 2 октября. Коронавирус выявлен у педагога и двух студентов.

Ранее заболевание было подтверждено у одного из работников школы №16 города Великие Луки.

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