Все заражённые коронавирусом работники великолукского завода болели бессимптомно

Все заражённые коронавирусом работники кабельного завода «Магна» в Великих Луках болели бессимптомно, а выявить их удалось благодаря тому, что администрация завода решила провести тестирование своих сотрудников. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении на своей странице в Instagram.

Он отметил, что коронавирус был подтверждён у шести работников завода, сейчас идёт обследование контактировавших с ними.

Заражённые же госпитализированы в Псковскую городскую больницу — региональный COVID-центр, поскольку они проживают в общежитии, где нет условий для соблюдения режима самоизоляции.

«Выявление очага и его обработка — это пример того, как нужно действовать руководителям организаций», - подчеркнул губернатор. Он добавил, что завод продолжает работать в штатном режиме и о его закрытии речи не идёт.

Также, как сообщил глава региона, нет оснований для беспокойства и по поводу выявления коронавируса у одного из работников школы №16 в Великих Луках. Он заверил, что заболевший не контактировал с детьми, а с коллегами общался только в маске.