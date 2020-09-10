На великолукском заводе обнаружен очаг коронавируса

В Псковской области добавился ещё один очаг коронавируса. Он выявлен на кабельном заводе «Магна» в Великих Луках. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

На предприятии заболевание выявили у шести человек.

Ранее в Великих Луках заражённого коронавирусом выявили в одной из школ.

Михаил Ведерников призвал жителей региона не терять бдительность и соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора. «Вирус по-прежнему находится рядом и по-прежнему опасен. Берегите себя!» - заявил глава региона.