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Общество / Здоровье

На великолукском заводе обнаружен очаг коронавируса

10 сентября 2020 года, 10:08

В Псковской области добавился ещё один очаг коронавируса. Он выявлен на кабельном заводе «Магна» в Великих Луках. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

На великолукском заводе обнаружен очаг коронавируса

На предприятии заболевание выявили у шести человек.

Ранее в Великих Луках заражённого коронавирусом выявили в одной из школ.

Михаил Ведерников призвал жителей региона не терять бдительность и соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора. «Вирус по-прежнему находится рядом и по-прежнему опасен. Берегите себя!» - заявил глава региона. 

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