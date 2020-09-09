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Общество / Здоровье

Седунов: Заболевший коронавирусом сотрудник был в великолукской школе 2 сентября

9 сентября 2020 года, 14:29

Заболевший коронавирусом сотрудник школы в Великих Луках последний раз был на работе 2 сентября, при этом он не вёл уроки и не контактировал с детьми. Об этом заявил начальник комитета по образованию Псковской области Александр Седунов на пресс-конференции 9 сентября, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Седунов: Заболевший коронавирусом сотрудник был в великолукской школе 2 сентября

Фото Дарьи Хватковой

Александр Седунов подчеркнул, что других случаев коронавируса в школе не выявлено.

«Надо быть готовым к тому, что будут болеть и учителя, и дети, это естественно, если у нас в неделю регистрируются по 200 случаев в регионе», - заявил главный государственный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук.

Он добавил, что в случае выявления коронавируса к ученика всю школу закрывать на карантин не будут, только класс, в котором учится ребёнок.

Глава регионального Роспотребнадзора заметил, что дети и подростки болеют коронавирусом в легкой форме. 

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