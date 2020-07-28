Михаил Ведерников раскритиковал темпы строительства школы в Великих Луках

Школа на 800 мест возводится в рамках национального проекта «Образование» и программы «Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании «Город Великие Луки» в 2017–2021 годах». На данный момент отставание от графика составляет 13 дней.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников раскритиковал ход строительства новой школы в Великих Луках. 28 июля он посетил стройплощадку и пообщался с подрядчиком, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Представитель подрядной организации срыв сроков объяснил недочетами в проекте, из-за которых он проходил госэкспертизу повторно, более масштабные работы по подготовке основания, чем планировались изначально, и нехваткой специалистов, которых не смогли найти даже в других регионах.

«Кроме разговоров пока ничего не слышу. Другие же находят варианты и строят. И многие — опережающими темпами», — заявил на это губернатор, а также дал негативную оценку работе администрации Великих Лук в рамках строительства школы. «Если есть проблемные моменты, то почему все ходят, как сонные мухи», — сказал он.

Михаил Ведерников поставил задачу своему заместителю Василию Осипову до конца рабочего дня подготовить план, который позволит войти в график.