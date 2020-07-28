Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Образование

Эксперты продолжат наблюдать за поведением грунтов под детсадом в Великих Луках

28 июля 2020 года, 16:35

 Эксперты продолжат наблюдать за поведением грунтов под новым детсадом в Великих Луках на улице Первомайской, 23а, где из-за просадки образовались трещины на здании. Объект 28 июля осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Эксперты продолжат наблюдать за поведением грунтов под детсадом в Великих Луках

Фото газеты «Великолукская правда. Новости».

Наблюдения будут вестись длительное время, отметил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов. Он рассказал, что на фасаде здания установлены геодезические маяки, раз в неделю приезжает специалист и оценивает показатели.

«Дождемся заключение Госэкспертизы, чтобы понимать, насколько правильно выполнено укрепление, которое сделал подрядчик. Заключение ожидаем к 1 августа», - заявила первый заместитель главы региона Вера Емельянова. По её словам, сейчас здание рекомендовано к частичному использованию, доступ ограничен только к той части, в которой обнаружены трещины.

Эксперты продолжат наблюдать за поведением грунтов под детсадом в Великих Луках

Фото газеты «Великолукская правда. Новости».

Чтобы исключить все возможные риски, Михаил Ведерников поставил задачу провести все необходимые изыскания и работы.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Утраченный витраж художника Аникеенка нашли в Пскове
Игорь Иванов о «Титан-Полимере»: Замечательно, когда руководители социально ответственны
Михаил Ведерников оценил качество реконструкции школы №6 в Великих Луках
Более тысячи литров нелегального спиртного конфисковали псковские полицейские
Михаил Ведерников раскритиковал темпы строительства школы в Великих Луках
Помощник по хозяйству ограбил островичку
Порядка 45 млн рублей нужно дополнительно на подземные переходы в Великих Луках
Склон Святой горки укрепляют в Печорском монастыре
До ноября заменят кровлю и внутренние сети в доме на улице Тенистой в Великих Луках

Комментарии

Авторизация
No comments
Почему болит горло?

Общество / Здоровье
28 июля 13:03

Почему болит горло?

Увеличенные миндалины являются признаком целого ряда заболеваний
Фирма веники вяжет

Общество
27 июля 11:18

Фирма веники вяжет

Инвестор рассказал о будущем Гельдтовой бани
Что-то с памятью моей стало…

Общество / Здоровье
24 июля 11:01

Что-то с памятью моей стало…

Что означает внезапная забывчивость?