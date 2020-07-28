Эксперты продолжат наблюдать за поведением грунтов под детсадом в Великих Луках

Эксперты продолжат наблюдать за поведением грунтов под новым детсадом в Великих Луках на улице Первомайской, 23а, где из-за просадки образовались трещины на здании. Объект 28 июля осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников, пишет газета «Великолукская правда. Новости».
Фото газеты «Великолукская правда. Новости».
Наблюдения будут вестись длительное время, отметил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов. Он рассказал, что на фасаде здания установлены геодезические маяки, раз в неделю приезжает специалист и оценивает показатели.
«Дождемся заключение Госэкспертизы, чтобы понимать, насколько правильно выполнено укрепление, которое сделал подрядчик. Заключение ожидаем к 1 августа», - заявила первый заместитель главы региона Вера Емельянова. По её словам, сейчас здание рекомендовано к частичному использованию, доступ ограничен только к той части, в которой обнаружены трещины.
Фото газеты «Великолукская правда. Новости».
Чтобы исключить все возможные риски, Михаил Ведерников поставил задачу провести все необходимые изыскания и работы.