Эксперты продолжат наблюдать за поведением грунтов под детсадом в Великих Луках

Эксперты продолжат наблюдать за поведением грунтов под новым детсадом в Великих Луках на улице Первомайской, 23а, где из-за просадки образовались трещины на здании. Объект 28 июля осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Наблюдения будут вестись длительное время, отметил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов. Он рассказал, что на фасаде здания установлены геодезические маяки, раз в неделю приезжает специалист и оценивает показатели.

«Дождемся заключение Госэкспертизы, чтобы понимать, насколько правильно выполнено укрепление, которое сделал подрядчик. Заключение ожидаем к 1 августа», - заявила первый заместитель главы региона Вера Емельянова. По её словам, сейчас здание рекомендовано к частичному использованию, доступ ограничен только к той части, в которой обнаружены трещины.