Парад Победы в Псковской области перенесён

Парад Победы в Псковской области 24 июня не состоится, он перенесён на более поздний срок. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Глава региона отметил, что по решению президента России, 24 июня парады в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне должны пройти в Москве и остальных Городах-Героях. В остальных регионах руководство может самостоятельно определять даты торжественных мероприятий в зависимости от эпидемической обстановкой по коронавирусу.

«После консультаций с Роспотребнадзором, взвесив все за и против, приняли решение не рисковать здоровьем людей и, прежде всего, здоровьем наших дорогих ветеранов», - заявил Михаил Ведерников.

Он подчеркнул, что Роспотребнадзор считает преждевременным снятие ограничений для пожилых граждан, но проводить парад без ветеранов – это неправильно и противоречит самому духу Года памяти и славы.

Губернатор пообещал, что торжественные мероприятия состоятся, когда это позволит эпидемическая обстановка.