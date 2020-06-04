Некоторые сотрудники Великолукского мясокомбината ходили на работу с симптомами ОРВИ. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании с медиками 4 июня, передаёт корреспондент «Псковской правды». Глава региона отметил, что в ходе проверки на предприятии Роспотребнадзор выявил ряд нарушений санитарно-эпидемиологических норм.

Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук рассказал, что сейчас коронавирус подтверждён у 43 сотрудников мясокомбината, большинство из них — работники колбасного цеха, где всего трудится 1 тыс. 451 человек. В целом на предприятии более 7 тысяч работников.

Внештатный инфекционист региона Ираида Сивачёва добавила, что в настоящее время на предприятии обследуются 104 человека, исследования будут проводиться и дальше.

Михаил Ведерников рекомендовал ей проводить внезапные проверки в организациях, а не предупреждать заранее.

Александр Нестерук добавил, что сейчас на Великолукском мясокомбинате имеется входной контроль, четыре раза в сутки проводится измерение температуры, столько же — обработка дверных ручек.

«Ситуация ставит под вопрос дальнейшее функционирование предприятия при негативном сценарии и ставит под угрозу ситуацию в самих Великих Луках, где за вчерашний день зарегистрировали 24 случая коронавируса», - подчеркнул главный санитарный врач региона.